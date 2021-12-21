Израиль впервые признал причастность к ликвидации Сулеймани

Бывший начальник военной разведки генерал-майор в отставке Тамир Хайман стал первым официальным представителем Израиля, признавшим, что еврейское государство приняло участие в ликвидации командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

В издании центра наследия разведывательного сообщества Хайман написал, что израильская разведка была привлечена к операции, проведенной американскими спецслужбами. Ранее это заявление встречалось только в публикациях иностранных СМИ

Ликвидацию Сулеймани генерал назвал одним из главных успехов своей каденции, отметив и занимаемое им высокое положение, и его роль в военном строительстве и непосредственном руководстве операциями. По его мнению, Сулеймани представлял огромную угрозу региональной стабильности.

Подразделение "Кудс" отвечает за деятельность КСИР за пределами Израиля. Сулеймани создал разветвленную террористическую сеть, действующую и за пределами Ближнего Востока. Он был ликвидирован американцами в начале января 2020 года в Багдаде. От этой потери Иран так и не оправился.