"Шпионаж в пользу Израиля": россиянин Чайкин приговорен в Ливане к 8 годам тюрьмы, его жену отпустили

Военный трибунал Ливана вынес оправдательный приговор гражданке России, которая проходила как соучастница по делу мужа, осужденного за "шпионаж в пользу Израиля", сообщает РИА Новости.

В публикации сказано, что непричастность россиянки к шпионажу помогли доказать сотрудники посольства РФ.

Сообщается, что супружеская пара вместе с младенцем была задержана ливанскими силовиками в конце июля 2023 года. В августе местная газета "Аль-Ахбар" (связанная с "Хизбаллой") написала со ссылкой на собственный источник, что семейную пару из России задержали в международном аэропорту Бейрута при попытке вылететь из страны.

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"В начале февраля состоялось слушание дела супружеской пары Чайкиных. Женщине суд вынес оправдательный приговор, она проходила как соучастница в совершенном ее мужем преступлении. Впервые наблюдаем, чтобы дипломаты какого-либо государства на таком уровне защищали интересы своих соотечественников, спасая младенца", – сказал собеседник РИА Новости.

По словам источника, мужа Чайкиной военный трибунал приговорил к восьми годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Израиля".

"В субботу (17 февраля) женщина вместе с дочкой покинули Ливан и благополучно вернулись на родину. На протяжении более полугода российские дипломаты плотно контактировали и вели переговоры, в том числе с руководством "Хизбаллы", представителями командования армии, главой МИД Ливана и представителями спецслужб нашей страны", – добавил собеседник агентства РИА Новости.

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Отметим, что в августе прошлого года газета "Аль-Ахбар" писала, что задержанный россиянин сообщил, что был завербован израильской разведкой и получил указание выехать в Ливан, при себе у него были карты, на которых отмечены объекты "Хизбаллы". Он не раз посещал Дахию (на юге Бейрута), сопоставляя собранный им материал с данными, уже имевшимися у израильтян. Утверждалось, что спутница россиянина была в курсе его задания и помогала ему.

В соцсетях публиковались имена задержанных по подозрению в шпионаже в Ливане: Юрий Чайкин и Лилия (по другой версии Александра) Чайкина.