"Аль-Масира": шесть убитых в результате ударов ВВС Израиля в Ходейде

Днем 21 июля телеканал "Аль-Масира", аффилированный с хуситами, объявил, что в результате израильских ударов по целям в районе Ходейды в Йемене были убиты шесть человек (ранее сообщалось о троих убитых), более 80 получили ранения. Еще трое считаются пропавшими без вести, число жертв может возрасти.

Атаке подвергся морской порт в йеменском городе Ходейда, там были слышны взрывы, виден огонь и густой дым. Телеканал "Аль-Масира" сообщал, что целью атаки было топливное хранилище в порту. Также сообщалось, что удару подверглась электростанция в Ходейде.

Утром 21 июля министерство энергетики правительства хуситов в Йемене объявило, что подача электроэнергии после атаки ЦАХАЛа восстановлена.

Правительство хуситов признает значительный, но не критический ущерб.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты хуситов в морском порту Ходейды, подчеркнув, что "эта атака является ответом на сотни нападений на Израиль, осуществленных хуситами в последние месяцы".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 20 июля выступил со специальным обращением, посвященным удару ВВС ЦАХАЛа по контролируемому хуситами йеменскому порту Ходейда. "С начала войны я ясно дал понять, что Израиль будет отвечать каждому, кто нападет на нас. Поэтому сегодня утром я созвал военно-политический кабинет и попросил его поддержать мое решение нанести удар по целям хуситов в Йемене. Порт, по которому мы нанесли удар, не является мирным портом. Он используется в военных целях, он служит воротами, через которые Иран поставляет хуситам смертоносное, которое затем ильзуется для атак на Израиль, на другие страны региона, на один из важнейших судоходных маршрутов в мире", – заявил глава правительства Израиля. Нетаниягу поблагодарил ВВС ЦАХАЛа за решительную, точную и успешную операцию, в ходе которой были поражены цели на расстоянии 1800 км от израильских границ: "Наши враги должны понять, что не существует места, куда не дотянется длинная рука государства Израиль". Он также подчеркнул, что удар был прямым ответлм на атаку беспилотника, в которой погиб гражданин Израиля и были ранены другие граждане, и напомнил, что в течение последних восьми месяцев хуситы запустили по Израилю сотни баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, успешно перехваченных израильскими системами ПВО при поддержке Соединенных Штатов и при содействии других стран. "Хуситы, так же, как и ХАМАС и "Хизбалла", являются неотъемлемой частью иранской оси зла. Эта ось действует не только против Израиля, она угрожает миру во всем мире. Израиль ожидает от международного сообщества усиления усилий против Ирана и его сателлитов, чтобы сдержать иранскую агрессию и защитить свободу международного судоходства. Каждый, кто хочет видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля оси зла, будь то в Йемене, в Газе, в Ливане или в иных местах", – добавил Нетаниягу.