"Хизбалла" установила два наблюдательных пункта на территории Израиля

Несколько недель назад террористическая группировка "Хизбалла" установила на горе Дов, на израильской стороне границы, два наблюдательных пункта. Издание "Гаарец" написало в среду, 21 июня, что информация об этом была впервые обнародована на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности.

По данным источников в системе израильской безопасности, наблюдательные пункты находятся в палатках, в них круглосуточно дежурят вооруженные боевики "Хизбаллы".

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Из ЦАХАЛа сообщили, что о наблюдательных пунктах им известно и проблема решается. Источники "Гаарец" отмечают, что "система безопасности предпочитает решать проблему на политическом уровне".

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По данным Walla News, ЦАХАЛ подал жалобу представителям ООН в Ливане. В жалобе указывается, что сначала был установлен первый наблюдательный пункт группой террористов, проникших на территорию Израиля, вскоре - была разбита вторая палатка. Walla News пишет, что армия Ливана утверждает, что оба наблюдательных пункта находятся на территории Ливана.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что пресс-секретарь сил UNIFIL Андреа Тененти, комментируя инцидент на границе, сообщил, что миротворческие силы ООН пытаются решить проблему с привлечением представителей двух сторон. В беседе с ведущим программы "Международный час" на радио "Кан Бет" Тененти рассказал, что силы UNIFIL следят за развитием событий с момента появления первого наблюдательного пункта несколько недель назад. "Наши люди находились там для того, чтобы снизить напряженность. Командующий силами UNIFIL связался с обоими сторонами, пытаясь найти решение. Мы продолжаем наши усилия для того, чтобы побудить стороны избегать каких-либо действий вдоль "голубой линии" без предварительного уведомиления".