В Иране уничтожен бывший телохранитель генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы

По данным агентства "Сабрин", связанного с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, в Иране в ходе одной из атак ВВС ЦАХАЛа уничтожен Абу Али Халиль, экс-телохранитель ликвидированного генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Вместе с Абу Али Халилем погиб его сын.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла был ликвидирован в Бейруте 27 сентября 2024 года.