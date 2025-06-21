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Ближний Восток

В Иране уничтожен бывший телохранитель генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы

Иран
Хизбалла
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 18:02
В Иране уничтожен бывший телохранитель генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы
AP Photo/Leo Correa

По данным агентства "Сабрин", связанного с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, в Иране в ходе одной из атак ВВС ЦАХАЛа уничтожен Абу Али Халиль, экс-телохранитель ликвидированного генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Вместе с Абу Али Халилем погиб его сын.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла был ликвидирован в Бейруте 27 сентября 2024 года.

Ближний Восток
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