В Иране уничтожен бывший телохранитель генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы
время публикации: 21 июня 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 18:02
По данным агентства "Сабрин", связанного с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, в Иране в ходе одной из атак ВВС ЦАХАЛа уничтожен Абу Али Халиль, экс-телохранитель ликвидированного генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Вместе с Абу Али Халилем погиб его сын.
Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла был ликвидирован в Бейруте 27 сентября 2024 года.
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