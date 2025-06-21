СМИ: нанесен удар по военным кораблям в порту Бендер-Аббас

Вечером 21 июня израильские СМИ сообщили об ударе, нанесенном ЦАХАЛом, по военным кораблям в порту Бендер-Аббас в Иране.

О результатах атаки пока не сообщается.

17 июня сообщалось, что корабли Южного флота Ирана, базирующиеся в расположенном на юго-востоке Исламской республики порту Бендер-Аббас, спешно и практически одновременно покинули порт.

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