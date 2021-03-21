Иран планировал нападение на военную базу США в Вашингтоне

Разведка США перехватила переговоры между представителями Корпуса стражей исламской революции, в ходе которой обсуждалась организация атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне и покушение на заместителя начальника штаба армии США Джозефа Марина, об этом в воскресенье, 21 марта, сообщило агентство AP со ссылкой на свои источники в разведывательных органах США.

Переговоры были перехвачены Агентством национальной безопасности США в январе. И, как сообщают источники агентства, представители подразделения "Аль-Кудс" обсуждали нападение на базу "в стиле USS Cole", имя ввиду теракт, в порту Адена, когда в октябре 2000 года рядом с эсминцем ВМС США USS Cole взорвалась небольшая лодка, унеся жизни 17 американских моряков.

Перехваченные данные также свидетельствуют о том, что иранцы планировали покушение на Джозефа Марина, резиденция которого находятся в Форт Макнейр.

Все эти шаги обсуждались в качестве ответа Ирана на ликвидацию в прошлом году иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.