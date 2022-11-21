"Аль-Ахбар": сын одного из лидеров "Хизбаллы" был соблазнен израильской разведчицей

Выходящая в Бейруте газета "Аль-Ахбар", рупор "Хизбаллы", сообщает, что ливанская контрразведка задержала сына погибшего в Сирии высокопоставленного функционера группировки по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

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Задержанный, Хусейн Х., и сам был боевиком "Хизбаллы", в 2011-2020 годах принимал активное участие в боях в Сирии. Сражаясь за режим Башара Асада, погибли еще несколько родственников.

После отхода от активной деятельности Хусейн начал искать работу. Поиски привели его в Абиджан, город с большой ливанской диаспорой. Здесь его через социальные сети нашел некий Хадж Салим, представившийся старым товарищем по оружию его отца.

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Благочестивый мусульманин начал помогать Хусейну материально, а также решил помочь ему с поисками работы. Он предложил ему отправиться в Стамбул и встретиться с Хабибой – дочерью еще одного его товарища, владелицей шоколадной фабрики в Северной Македонии.

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Встреча произошла в кафе. Хусейн был поражен красотой Хабибы и тем, что он оказался ей интересен. Собеседование об устройстве на работу стало началом прекрасной дружбы и еще более прекрасной любви, которая для Хусейна стала первой в жизни.

Хадж Салим, продолжавший помогать деньгами сыну старого боевого товарища, попросил его о встрече в Брюсселе. Встретив подопечного в аэропорту, он отвез его на виллу, где сообщил, что тот находится в руках израильской спецслужбы "Мосад".

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Хусейну были продемонстрированы видео интимных свиданий с Хабибой, также оказавшейся израильской разведчицей. Ему сообщили, что их публикация нанесет неисправимый ущерб репутации его семьи. Мужчина решил сотрудничать.

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Согласно публикации, израильтян интересовала организационная структура "Хизбаллы", как проходила его подготовка – включая индоктринацию, где и как он воевал. Также были заданы вопросы об использовании российских ракет "Корнет". Особенный интерес вызвала система социальной и материальной поддержки семей погибших.

Агенты Мосада рассказали Хусейну, что его отец погиб в результате израильского удара, и поздравили с тем, что он стал шахидом: "Он мечтал отдать жизнь за веру".

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Хусейн согласился стать израильским агентом и прошел курс обучения. Его несколько раз проверяли на детекторе лжи, чтобы выяснить, не скрывает ли он чего. За свои услуги он получил тысячи долларов.