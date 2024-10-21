Скончался турецкий богослов Фетхулла Гюлен – противник президента Эрдогана

Турецкие СМИ сообщили, что в США на 84-м году жизни скончался опальный турецкий богослов Фетхулла Гюлен, которого официальная Анкара называла организатором попытки государственного переворота 2016 года. Он эти обвинения отвергал.

После подавления путча по подозрению в принадлежности к "террористической организации Гюлена" (FETO) были арестованы или лишились работы десятки тысяч человек. Провал переворота президент Реджеп Тайип Эрдоган использовал для укрепления режима личной власти.

Гюлен, который некогда был союзником Эрдогана, проживал в США с 1999 года. Власти Турции неоднократно обращались к американцам с запросом о выдаче богослова, однако не смогли предоставить доказательств его причастности к террористической деятельности.