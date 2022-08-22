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    Ближний Восток

    "Ответ будет единым": ХАМАС и "Исламский джихад" объявили о создании совместного оперативного штаба

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    Боевики ХАМАСа и
    Hassan Jedi/Flash90

    В понедельник, 22 августа, в Газе прошла встреча местного руководства "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) и "Исламского джихада". На ней присутствовали члены политбюро обеих группировок, представители командования "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло ИД) и представители "сил безопасности" (милиции и спецслужб ХАМАСа).

    Судя по сообщению ливанского телеканала "Аль-Маядин" о результатах этой встречи, был подтвержден "высокий уровень координации" между двумя группировками и заявлено, что отныне "ответ на нападения будет единым".

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    Было объявлено о создании "совместного оперативного штаба" двух группировок.

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    Целью встречи была демонстрация единства в рядах исламистских группировок Газы – ХАМАСа, контролирующего сектор с лета 2007 года, и менее влиятельного "Исламского джихада". Инициатором встречи выступал ХАМАС, оказавшийся под огнем критики после того, как их боевики не вступили в противостояние с ЦАХАЛом 5-7 августа 2022 года, когда против "Исламского джихада" израильской армией проводилась контртеррористическая операция "На заре" (причем такой сценарий наблюдался уже второй раз – в ноябре 2019-го, во время проведения ЦАХАЛом операции "Черный пояс" против "Исламского джихада", хотя в мае 2021 года, когда проходила операция "Страж стен", "Исламский джихад" вместе с другими вооруженными группировками поддержал ХАМАС в противостоянии с ЦАХАЛом).

    Примечательно, что и ХАМАС, и "Исламский джихад" преподносят прошедшую встречу, как "переговоры на высшем уровне", хотя высшее "политическое" руководство обеих организаций находится за пределами сектора Газы. Председатель политбюро Исмаил Ханийя в декабре 2019-го покинул Газу для совершения "зарубежного турне" и до сих пор не вернулся в сектор, он успел за эти годы посетить десятки стран – от северной Африки до восточной Азии, вскоре его ждут в Москве. Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала (возглавивший организацию в 2020 году после смерти Рамадана Шаллаха) в основном находится в Иране, иногда выезжая в "дружественные" арабские страны.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 Августа 2022
    Палестинские СМИ сообщают о встрече руководства ХАМАСа и "Исламского джихада"
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