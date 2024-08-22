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Ближний Восток

Умер ближайший соратник Арафата Фарук Каддуми

время публикации: 22 августа 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 14:26
Фарук Каддуми, 2004 год
AP Photo/Richard Drew

В Аммане на 94-м году жизни умер один из основателей палестинской группировки ФАТХ Фарук Каддуми. После смерти Ясира Арафата Каддуми претендовал на лидерство в ООП, однако проиграл борьбу Махмуду Аббасу.

В 1973-2009 году Каддуми занимал пост главы политического крыла ООП. Он был одним из главных противников Норвежских соглашений, заявляя, что Израиль не имеет права на существование. Он отказался переехать на палестинские территории и признать Палестинскую администрацию.

Со смертью Арафата в 2004 году Каддуми возглавил ФАТХ и попытался установить контроль над Организацией Освобождения Палестины. Большая часть борьбы против Аббаса проходила за кулисами, но попытка Каддуми создать собственное ополчение была быстро подавлена.

Окончательное поражение политик потерпел на шестой конференции ФАТХа, которая прошла в Бейт-Лехеме в 2009 году. Накануне съезда Каддуми обвинил Аббаса в отравлении Арафата, заявив, что располагает свидетельствами. Это дало основание обвинить его в раскольничестве и снять с постов.

Ближний Восток
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