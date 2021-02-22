Иск богатейшего палестинца: суд в Шхеме "отменил Декларацию Бальфура"

В воскресенье, 21 февраля, окружной суд в Шхеме принял решение об "отмене Декларации Бальфура", удовлетворив иск миллиардера Муниба аль-Масри, который намерен обратиться в зарубежные суды с требованием "справедливого раздела Палестины".

86-летний владелец Edgo Group и холдинга Padico Муниб аль-Масри, которого в арабских СМИ именуют "герцогом Шхема" и "крестным отцом", считается самым влиятельным бизнесменом в Палестинской автономии. По оценке СМИ, он является богатейшим палестинским арабом в мире. Его личное состояние оценивается примерно как треть экономики ПА. Его родственники возглавляют Arab Bank и Paltel. Является его родней и бывший премьер-министр Иордании Таэр аль-Масри. Сам он занимал министерские посты как в Палестинской администрации, так и в Иордании, входил в ближайшее окружение Ясира Арафата и неоднократно после его смерти отказывался от поста "президента" и премьер-министра ПА. Аль-Масри в 2007 году основал движение "Палестинский форум", конкурирующее с ФАТХом и ХАМАСом – если не по популярности, то по влиятельности на международной арене.

Муниб аль-Масри неоднократно выступал с различными инициативами по урегулировании палестино-израильского конфликта.

Декларация Бальфура 1917 года – официальное письмо, датированное 2 ноября 1917 года, от министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Ротшильду, представителю британской еврейской общины, для передачи Сионистской федерации Великобритании. Текст этого письма таков: "Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года. Уважаемый лорд Ротшильд. Имею честь передать Вам от имени правительства Его Величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским устремлениям евреев, представленную на рассмотрение кабинета министров и им одобренную: "Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа, и приложит все усилия для содействия достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине или же права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране". Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы довели эту Декларацию до сведения Сионистской федерации. Искренне Ваш, Артур Джеймс Бальфур".

Безусловно, никаким судебным решением эта декларация не может быть "отменена". Но решение суда в Шхеме может стать основанием для дальнейших юридических шагов адвокатов Муниба аль-Масри.



