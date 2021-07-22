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NEWSru.co.il :: Ближний Восток22 июля 2021 г., 18:27

ЦАХАЛ: причиной взрыва на рынке в Газе стала детонация боеприпасов на складе "Исламского джихада"

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ЦАХАЛ: причиной взрыв на рынке в Газе стала детонация боеприпасов на складе "Исламского джихада"

Вечером 22 июля пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что причиной взрыва на рынке города Аз-Зауия в городе Газа стала детонация боеприпасов на складе "Исламского джихада".

В сообщении представителя пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке, подполковника Авихая Адраи, опубликованном в официальном "твиттере", говорится: "Вместо того, чтобы в ответ на призывы ООН заняться восстановлением сектора Газы, террористические организации продолжают производить оружие и строить военные объекты. Террористы хранят свое оружие в центре жилых кварталов, подвергая опасности мирных жителей".

О мощном взрыве на рынке утром 22 июля сообщило агентство Maan. По данным агентства, в результате взрыва погиб один человек, и еще десять получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу "Аш-Шифа", многие из них в тяжелом состоянии.


МВД Газы утверждал, что под трехэтажным зданием на рынке взорвались баллоны с газом. Здание частично разрушено, причинен значительный ущерб нескольким магазинам и лавкам. Израильский блогер "Абу Али", занимающийся мониторингом арабоязычных СМИ и публикаций в соцсетях, писал, что несколько вызывающих доверие жителей Газы опубликовали сообщения, что взрыв на рынке сегодня произошел на месте складирования боеприпасов и ракет боевиками "Исламского джихада", а не на складе газовых баллонов, как утверждают власти сектора.

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