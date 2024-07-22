Первая воздушная победа американских летчиц, сбит БПЛА хуситов

Вооруженные силы США сообщили, что военнослужащая, проходящая службу на авианосце Dwight D Eisenhower, стала первой американской летчицей, одержавшей победу в воздушном бою. Ей был сбит запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, сообщает CNN. Авианосец вернулся в США после девяти месяцев на Ближнем Востоке.

Имя офицера не называется. Известно, что она пилотирует F/A-18 Super Hornet и входит в состав 32-й эскадрильи ВМФ, известной как "летающие мечники". На счету его летчиков более 3000 боевых часов, 1500 боевых вылетов в рамках операций против "Исламского государства" и йеменских хуситов.

Первой американкой, служившей на авианосце в качестве боевого летчика, стала в 1994 году лейтенант Кара Халтгрин. В составе авиакрыла авианосца USS Abraham Lincoln она пилотировала F-14 Tomcat. В том же году женщины-пилоты появились и на Dwight D Eisenhower.