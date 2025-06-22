МАГАТЭ подтверждает новый удар ЦАХАЛа по ядерному комплексу в Исфахане

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что 21 июня израильские ВВС второй раз после начала войны атаковали ядерный комплекс в иранском городе Исфахан.

По данным МАГАТЭ, повреждены шесть зданий ядерного комплекса, в частности цех по производству центрифуг.

Гросси отметил, что на объекте с Исфахане не хранился ядерный материал, поэтому радиологических последствий не будет.