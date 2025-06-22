КСИР: при обстреле Израиля впервые была применена ракета "Хайбар"

"Корпус стражей исламской революции" объявил, что впервые при обстреле территории Израиля была применена баллистическая ракета "Хайбар", передает агентство Mehr.

Ракета "Хайбар" – это баллистическая ракета средней дальности с твердотопливным двигателем, разработанная Ираном. Она обладает дальностью полета около 2000 километров и способна нести боеголовку массой до 1500 килограммов. Ракета использует систему наведения, обеспечивающую высокую точность поражения целей, заявлял КСИР (о какой именно точности идет речь, неизвестно).

Благодаря большой дальности, эти ракеты по Израилю КСИР может запускать из центральных районов Ирана, которые в меньше степени контролируются израильскими ВВС.

О том, сколько таких ракет у КСИР, данных нет.