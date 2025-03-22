Хуситы заявили, что атаковали аэропорт "Бен-Гурион" и американский флот

Руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявило: "Мы нанесли удар по аэропорту "Бен-Гурион" в оккупированном Яффо (Тель-Авиве) гиперзвуковой баллистической ракетой "Фалястин-2". Мы предупреждаем все авиакомпании, что аэропорт "Бен-Гурион" стал небезопасным для воздушного движения и останется таковым". Кроме того, хуситы заявили, что их "военно-воздушные силы провели операцию против ряда военных кораблей, связанных с американским авианосцем USS Harry Truman".

Как и в прошлых случаях на этой неделе, в результате обстрелов из Йемена на территории Израиля никакого ущерба не было. Хуситы не впервые заявляют об ударе по "Бен-Гуриону", хотя израильские ПРО перехватывают их баллистические ракеты за пределами воздушного пространства Израиля.

Центральное командование армии США (Centcom) не подтверждает причинение ущерба какому-либо из кораблей американского флота.