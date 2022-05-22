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Ближний Восток

В центре Тегерана застрелен полковник КСИР-СК, отвечавший за "сирийское направление"

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В центре Тегерана застрелен полковник КСИР-СК, отвечавший за
via Fars news agency

В одном из центральных районов Тегерана неизвестными был застрелен офицер сил "Кудс", отвечавший за "сирийское направление". Иранские СМИ сообщают о раскрытии шпионской сети, связанной с Израилем.

В сообщении Корпуса стражей исламской революции называется имя погибшего и звание - полковник Сайяд Ходайэ. Его также называют "защитником святынь". Это выражение используется в Исламской республике для иранцев, воюющих против ИГИЛ в Сирии и Ираке, и "защищающих святые для шиитов места" за пределами страны от суннитских боевиков.

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Силы "Кудс" (КСИР-СК), подразделение Корпуса стражей революции, считаются основным механизмом Ирана по взращиванию и поддержке террористических группировок за границей. Иран использует КСИР-СК, в частности, для прикрытия разведывательных операций. Согласно сообщениям в иранских СМИ, Сайяд Ходайэ отвечал за "сирийское направление".

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Сайт Press TV написал, что покушение произошло около 16:00 по местному времени, на улице Моджехедин-э-Ислам, недалеко от дома полковника.

Согласно сообщениям в СМИ, двое на мотоцикле подъехали к машине, сделали не менее пяти выстрелов, три из которых попали в голову, после чего скрылись. Пристегнутое ремнем безопасности тело Сайяда Ходайэ, склонившегося к рублю, было обнаружено его женой.

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В заявлении КСИР, которое цитирует агентство Mehr, говорится, что убийство было совершено "антиреволюционными элементами".

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Убийство полковника КСИР совпало с публикацией в иранских СМИ сообщений о раскрытии шпионской сети, связанной с израильской разведкой. Агентство Fars написало, что несколько человек, связанных с "сионистским режимом" были арестованы.

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