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Ближний Восток

ХАМАС приветствовал признание Ирландией, Испанией и Норвегией государства Палестина

время публикации: 22 мая 2024 г., 12:15 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 12:15
ХАМАС приветствовал признание Ирландией, Испанией и Норвегией государства Палестина
Abed Rahim Khatib/ Flash90

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала решение Ирландии, Испании и Норвегии признать государство Палестина. "Это первый и важный шаг в признании наших прав на эту территорию", – говорится в заявлении.

Напомним: министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал признание палестинской независимости наградой ХАМАСу. "Тем самым эти страны сигнализируют – террор себя оправдывает", – заявил он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что у признания Палестины есть три мотива: мир, справедливость и последовательность. "Наш шаг не направлен против Израиля или евреев, он не означает поддержки ХАМАСа. Он означает поддержку мира и сосуществования", – сказал политик.

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