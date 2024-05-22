ХАМАС приветствовал признание Ирландией, Испанией и Норвегией государства Палестина

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала решение Ирландии, Испании и Норвегии признать государство Палестина. "Это первый и важный шаг в признании наших прав на эту территорию", – говорится в заявлении.

Напомним: министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал признание палестинской независимости наградой ХАМАСу. "Тем самым эти страны сигнализируют – террор себя оправдывает", – заявил он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что у признания Палестины есть три мотива: мир, справедливость и последовательность. "Наш шаг не направлен против Израиля или евреев, он не означает поддержки ХАМАСа. Он означает поддержку мира и сосуществования", – сказал политик.