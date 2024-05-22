Блинкен: переговоры Израиля и Саудовской Аравии могут провалиться из-за палестинского государства

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании комиссии по иностранным делам американского Сената, впервые признал, что, возможно, Израилю и Саудовской Аравии не удастся достичь соглашения о нормализации отношений.

"Саудовская Аравия требует прекращения огня и план, ведущий к созданию палестинского государства. Однако вполне может быть, что на данный момент Израиль не может или не хочет следовать этим путем", – сказал политик.

Заявление было сделано после завершения ближневосточного турне советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Эмиссар президента Джо Байдена побывал в Саудовской Аравии и Израиле.

Согласно публикациям СМИ, речь шла о комплексном соглашении: Израиль и Саудовская Аравия заключает мирный договор, Израиль соглашается содействовать созданию палестинского государства, США и Саудовская Аравия подписывают договор о военном союзе. Эр-Рияд также сможет развивать атомную программу.