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Ближний Восток

SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 22 мая 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 12:35
SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии
AP Photo/Matias Delacroix

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что утром 22 мая силы ЦАХАЛа продвинулись в сторону холма Аль-Дарьят около населенного пункта Аль-Муалака в провинции Кунейтра.

Судя по сообщению SOHR, целью операции были брошенные позиции армии Башара Асада.

Через несколько часов израильские военные отступили из этого района в сторону сирийской части Голанских высот, где они базируются в последние месяцы.

21 мая, по данным SOHR, два танка и два автомобиля ЦАХАЛа доехали до перекрестка около Аль-Хамидии в Кунейтре. Затем они въехали в деревню Ас-Самдания Аль-Гарбия, после чего вернулись на Голаны.

Ближний Восток
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