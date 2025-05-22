SOHR: силы ЦАХАЛа действуют на юго-западе Сирии

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что утром 22 мая силы ЦАХАЛа продвинулись в сторону холма Аль-Дарьят около населенного пункта Аль-Муалака в провинции Кунейтра.

Судя по сообщению SOHR, целью операции были брошенные позиции армии Башара Асада.

Через несколько часов израильские военные отступили из этого района в сторону сирийской части Голанских высот, где они базируются в последние месяцы.

21 мая, по данным SOHR, два танка и два автомобиля ЦАХАЛа доехали до перекрестка около Аль-Хамидии в Кунейтре. Затем они въехали в деревню Ас-Самдания Аль-Гарбия, после чего вернулись на Голаны.