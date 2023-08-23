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    Ближний Восток

    СМИ: в Газе опасаются возвращения Израиля к тактике "точечных ликвидаций"

    время публикации: | последнее обновление:
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    СМИ: в Газе опасаются возвращения Израиля к тактике
    Atia Mohammed/Flash90

    Выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" в среду, 23 августа, написала, что лидеры ХАМАСа в секторе Газы и за рубежом принимают повышенные меры безопасности в связи с угрозами, которые высказывались израильскими военными и политиками.

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    Источник издания говорит, что руководство Исламского движение сопротивления серьезно относится к израильским угрозам, особенно в связи с волной терактов в Иудее и Самарии, в причастности к которым Иерусалим обвиняет ХАМАС и "Исламский джихад", а также представительства этих организаций в Сирии и Ливане.

    Издание пишет: хотя меры безопасности в секторе Газы и Ливане принимаются уже давно, в последние часы они были усилены до "беспрецедентного уровня". Палестинские группировки предупредили Египет, выступающий посредником на переговорах с Израилем, что на любую израильскую агрессию последует немедленный ответ.

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    Согласно сообщениям из Газы, лидеры террористических группировок опасаются, что Израиль вернется к тактике "точечных ликвидаций".

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    "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что 23 августа в небе над сектором Газы были замечены различные виды израильских беспилотников, которые обычно используются ЦАХАЛом для сбора данных и обновления "банка целей". Активные полеты беспилотников в последние часы заставляют палестинские группировки думать, что ЦАХАЛ начал подготовку к какой-то операции.

    Днем ранее после заседания военно-политического кабинета было распространено заявление, в котором говорится, что "Израиль выберет место и время для нанесения удара по террористам и их сообщникам, ХАМАСу и Ирану".

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