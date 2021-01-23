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NEWSru.co.il :: Ближний Восток23 января 2021 г., 14:07

ЦАХАЛ: "Взрыв в Газе стал результатом хранения оружия в жилых домах"

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ЦАХАЛ: "Взрыв в Газе стал результатом хранения оружия в жилых домах"

В субботу, 23 января, утром, в одном из жилых домов города Бейт-Ханун, расположенного на севере сектора Газы, прогремел взрыв, сообщает Safa.

В результате взрыва были ранены 36 человек (первоначально сообщалось о 15 пострадавших). Все они были доставлены бригадами "Красного полумесяца" в больницу, врачи оценивают состояние пострадавших как среднее и легкое.

Не менее шести зданий, расположенных в непосредственной близости от дома, где произошел взрыв, получили серьезные повреждения. Еще 15-20 постройкам взрывом был причинен незначительный ущерб.


Министерство внутренних дел действующей в секторе Газы администрации ХАМАСа распорядилось провести расследование инцидента. Отметим, что новость о взрыве в жилом доме не стала главной для палестинских СМИ.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Адраи прокомментировал этот инцидент в своем миниблоге в сети Twitter, отметив, что "взрыв стал результатом хранения оружия в домах гражданского населения". Он напомнил, что множество жилых домов в секторе Газы превращены террористическими организациями в склады оружия, боеприпасов и ракет. "Расплачиваться за это приходится мирным жителям", - подчеркнул Адраи.

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