Спецслужбы Турции сообщили, что иранские террористы готовили похищение экс-посла Израиля

В четверг, 23 июня, власти Турции обнародовали новые подробности операции по предотвращению терактов против граждан Израиля, проводившейся совместно с израильскими спецслужбами.

В сообщениях говорится, что теракты против израильтян были подготовлены иранской разведывательной службой SAVAMA.

Согласно информации, полученной турецкой разведкой MİT и полицией, террористы готовили похищение и убийства израильтян, проживающих или находящихся в Стамбуле в качестве туристов. Одной из целей террористов был экс-посол Израиля и его жена, остановившиеся в отеле в "европейском районе" Бейоглу.

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Издание Hürriyet Daily News пишет, что 17 июня в ходе совместной операции MİT и полиции в гостинице Soul и трех арендованных квартирах в районе Бейоглу были задержаны 10 подозреваемых, среди которых есть граждане Турции. (Согласно другим источникам, были задержаны 8 человек, из которых пятеро являются гражданами Ирана).

Сообщается, что агенты иранской разведки и Корпуса стражей исламской революции находились в Турции под видом студентов и бизнесменов. А теракты были предотвращены на стадии планирования.

Подробности операции были опубликованы властями Турции за несколько часов до прибытия в Анкару министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

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На совместном брифинге министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу назвал эффективным сотрудничество спецслужб Турции и Израиля. Он заявил, что Турция не позволит террористам действовать на своей территории.

Турецкие и израильские СМИ отмечают, что присутствие иранских агентов в Стамбуле и готовящиеся теракты против израильтян стали причиной, по которой Израиль призвал своих граждан срочно вернуться домой.

Несмотря на арест иранских агентов в Стамбуле уровень террористической угрозы для израильтян в этом турецком городе остается наивысшим. По-прежнему действует рекомендация воздержаться от поездки в Стамбул, а находящимся там израильтян следует покинуть город.

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