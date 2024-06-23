Хуситы и иракские шииты объявили, что атаковали суда в порту Хайфы и Средиземном море

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море.

Утверждается, что атака якобы была осуществлена в субботу, 22 июня.

"Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", – говорится в заявлении хуситов.

Аналогичное заявление было распространено боевиками "Исламского сопротивления Ирака".

В ночь на 23 июня в районе Хайфы действительно были слышны взрывы. В соцсетях публикуются видеозаписи, на которых видно падение неких воздушных целей. Израильские СМИ сообщают о запуске ракет ПВО. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В то же время Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает, что за последние сутки американскими военными в Красном море были уничтожены три беспилотных корабля хуситов. Сообщается также, что хуситы запустили три баллистические ракеты по кораблям в Аденском заливе. О разрушениях и жертвах не сообщается. Кроме того, Centcom опровергает заявления хуситов о том, что они якобы "успешно" атаковали американский авианосец Dwight D. Eisenhower.