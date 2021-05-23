The Guardian: иранский завод, на котором произошел взрыв, производил беспилотники

По информации The Guardian, на заводе в иранской провинции Исфахан, на котором ранее произошел взрыв, выпускались беспилотные летательные аппараты.

Власти Ирана ранее сообщили, что взрыв, в результате которого пострадали девять рабочих, произошел на нефтехимическом заводе. При этом о причинах взрыва не сообщалось.

При этом The Guardian отмечает, что взрыв на предприятии произошел спустя несколько дней после того, как Израиль обвинил Иран в поставке беспилотников ХАМАСу.

18 мая в районе Эмек а-Мааянот силами ПВО ЦАХАЛа был сбит беспилотный самолет сразу после того, как он пересек границу. 20 мая во время встречи с министром иностранных дел Германии Биньямин Нетаниягу сообщил, что беспилотник был иранского производства. "Два дня назад Иран отправил на израильскую территорию вооруженный БПЛА с территории Ирака или Сирии – вооруженный беспилотник, который наши ПРО перехватили на границе с Иорданией. И это говорит о многом. Настоящий покровитель террора на Ближнем Востоке – это Иран", – сказал Нетаниягу.

Отметим, что 28 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры Советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бан-Шаббата, на которых было принято решение о формировании совместной рабочей группы по противостоянию угрозам, исходящим от иранских БПЛА и ракет.

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома говорилось, что Иран передает как высокоточные ракеты, так и беспилотные летательные аппараты своим региональным сателлитам. "Официальные представители США подтвердили нерушимую поддержку президентом Байденом права Израиля на самооборону", - говорится в заявлении.