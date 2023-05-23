В Турции заявили об аресте 11 агентов "Мосада"

Турецкие СМИ сообщают, что контрразведка Турции разоблачила и обезвредила израильскую шпионскую сеть, в которой состояли 15 человек.

Согласно публикациям, были задержаны 11 человек, которых "Мосад" подготовил в Израиле и заслал в Турцию с заданием открыть компанию для торговли с Ираном.

Сообщается, что агенты "Мосада" следили за 23 турецкими гражданами, у которых есть торговые связи с Ираном.

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Кроме того, израильские агенты якобы вступили в сговор с людьми находящегося в изгнании турецкого политика и писателя Фетхуллаха Гюлена.