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    Ближний Восток

    В Турции заявили об аресте 11 агентов "Мосада"

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    В Турции заявили об аресте 11 агентов
    AP Photo/Burhan Ozbilici

    Турецкие СМИ сообщают, что контрразведка Турции разоблачила и обезвредила израильскую шпионскую сеть, в которой состояли 15 человек.

    Согласно публикациям, были задержаны 11 человек, которых "Мосад" подготовил в Израиле и заслал в Турцию с заданием открыть компанию для торговли с Ираном.

    Сообщается, что агенты "Мосада" следили за 23 турецкими гражданами, у которых есть торговые связи с Ираном.

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    Кроме того, израильские агенты якобы вступили в сговор с людьми находящегося в изгнании турецкого политика и писателя Фетхуллаха Гюлена.

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