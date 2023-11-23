Американский эсминец перехватил в Красном море БПЛА-камикадзе хуситов
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Американский эсминец Thomas Hudner (DDG 116) перехватил в районе Красного моря беспилотные самолеты-камикадзе, запущенные из районов, находящихся под контролем хуситов, сообщает Centcom.
"Дроны были сбиты, когда корабль ВМС США патрулировал Красное море. Корабль и команда не получили повреждений и травм", – говорится в сообщении.
Из сообщения неясно, идет ли речь о попытке атаковать эсминец или иную цель в Красном море, или же перехвачены БПЛА, летевшие в сторону Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Ноября 2023
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