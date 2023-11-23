adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
18 - 25°
Эйлат:
19 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.726 ₪ 4.064 ₪
Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
18 - 25°
Эйлат:
19 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Американский эсминец перехватил в Красном море БПЛА-камикадзе хуситов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Американский эсминец перехватил в Красном море БПЛА-камикадзе хуситов
    Mass Communication Specialist 1st Class Brian G. Reynolds/Wikipedia

    Американский эсминец Thomas Hudner (DDG 116) перехватил в районе Красного моря беспилотные самолеты-камикадзе, запущенные из районов, находящихся под контролем хуситов, сообщает Centcom.

    "Дроны были сбиты, когда корабль ВМС США патрулировал Красное море. Корабль и команда не получили повреждений и травм", – говорится в сообщении.

    Из сообщения неясно, идет ли речь о попытке атаковать эсминец или иную цель в Красном море, или же перехвачены БПЛА, летевшие в сторону Израиля.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Ноября 2023
    ЦАХАЛ: около Эйлата была перехвачена крылатая ракета
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    05:21 48-й день войны в Израиле. Хронология событий
    05:19 Из сектора Газы был обстрелян КПП "Керем Шалом"
    05:00 Прогноз погоды на 23 ноября: повышение температуры, восточный ветер
    04:36 Из "Шифы" эвакуированы еще 190 человек, директор больницы задержан для допроса
    04:25 Американский эсминец перехватил в Красном море БПЛА-камикадзе хуситов
    04:03 В Рамле застрелен молодой мужчина
    03:33 Ливанские источники: сильные взрывы в районе Сайды
    01:57 Ливанские СМИ сообщили о гибели командира спецназа "Хизбаллы" и сына парламентария
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom