Американский эсминец перехватил в Красном море БПЛА-камикадзе хуситов

Американский эсминец Thomas Hudner (DDG 116) перехватил в районе Красного моря беспилотные самолеты-камикадзе, запущенные из районов, находящихся под контролем хуситов, сообщает Centcom.

"Дроны были сбиты, когда корабль ВМС США патрулировал Красное море. Корабль и команда не получили повреждений и травм", – говорится в сообщении.

Из сообщения неясно, идет ли речь о попытке атаковать эсминец или иную цель в Красном море, или же перехвачены БПЛА, летевшие в сторону Израиля.