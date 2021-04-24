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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 апреля 2021 г., 20:57

СМИ: иранский танкер атакован израильским беспилотником в одном из портов Сирии

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СМИ: иранский танкер атакован израильским беспилотником в одном из портов Сирии

Сирийское агентство Sana сообщает, что на одном из нефтяных танкеров, пришвартованных у берегов сирийского города Банияс, вспыхнул пожар.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заявило, что причиной пожара стала атака на танкер беспилотного летательного аппарата, двигавшегося со стороны территориальных вод Ливана. Ведомство также подчеркнуло, что пожар был быстро потушен.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин", рупор "Хизбаллы", утверждает, что танкер был атакован израильским беспилотником. Также "Аль-Майядин" полагает, что речь идет об иранском нефтеналивном танкере, на борту которого находится одним миллионом баррелей сырой нефти.


Иранский телеканал на арабском языке, "Аль-Алям", настаивает на том, что БПЛА выпустил по танкеру две ракеты: одна из которых в носовую часть танкера, причинив судну незначительный ущерб, другая нанесла ему серьезный урон.

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