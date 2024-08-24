SOHR: в ходе атаки ВВС ЦАХАЛа на цели в Сирии убиты трое проиранских боевиков

По данным сирийской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), 23 августа, в результате атаки израильских ВВС на цели в сирийских провинциях Хама и Хомс (среди целей – склад оружия и топливные склады "Хизбаллы"), были убиты трое проиранских боевиков, десять получили ранения.

Напомним, в пятницу вечером Sky news на арабском языке сообщил об атаке израильских ВВС на цели в сирийских провинциях Хомс и Хама.

Также сообщалось, что в результате воздушного удара ранены "семь мирных жителей".

По данным сирийской мониторинговой группы SOHR, сирийские ПВО не смогли отразить атаку.