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Ближний Восток

SOHR: в ходе атаки ВВС ЦАХАЛа на цели в Сирии убиты трое проиранских боевиков

время публикации: 24 августа 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 08:45
SOHR: в ходе атаки ВВС ЦАХАЛа на цели в Сирии убиты трое проиранских боевиков
AP Photo/Hassan Ammar

По данным сирийской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), 23 августа, в результате атаки израильских ВВС на цели в сирийских провинциях Хама и Хомс (среди целей – склад оружия и топливные склады "Хизбаллы"), были убиты трое проиранских боевиков, десять получили ранения.

Напомним, в пятницу вечером Sky news на арабском языке сообщил об атаке израильских ВВС на цели в сирийских провинциях Хомс и Хама.

Также сообщалось, что в результате воздушного удара ранены "семь мирных жителей".

По данным сирийской мониторинговой группы SOHR, сирийские ПВО не смогли отразить атаку.

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