ООН отвергает иранский отчет о расследовании гибели украинского самолета

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар направила официальное послание властям Иранской республики Иран. В документе выражается недоверие к выводам расследования уничтожения иранскими ПВО украинского самолета в январе 2020.

Согласно официальной версии Тегерана, гибель всех 176 человек, находившихся на борту, стала результатом ошибки. Через пять дней после убийства американцами генерала Касема Сулеймани оператор радара принял самолет за ракету, после чего был осуществлен перехват цели.

Каламар отмечает, что предоставленные иранской стороной доказательства неубедительны: "Я не могу утверждать, что самолет был уничтожен целенаправленно. Однако без четких и ясных ответов подобные подозрения развеять невозможно. Вопрос об умышленности остается открытым".

В частности, остается без объяснений погрешность в действиях радара. Самолет спутать с ракетой практически невозможно. Если радар не был откалиброван, почему этого не заметили раньше? Почему никто не обратил внимания на разницу в полетных данных ракет и самолетов? Почему самолет, получивший разрешение на нахождение в воздушном пространстве, был принят за цель? Почему не было обмена информацией между гражданскими диспетчерами и системой ПВО, что является базовым условием воздушного сообщения?

Представитель ООН заявляет, что уничтожение самолета стало грубейшим нарушением прав человека. Она выражает недоумение тем, что Иран, ожидая эскалации конфликта с США, просто не закрыл воздушное пространство.

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Иране. Хроника событий

Рано утром 8 января 2020 года в районе тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Самолет, следовавший рейсом PS752 в Киев, упал в нескольких километрах к западу от аэропорта вскоре после взлета. Связь с экипажем была потеряна через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта.

Иранская сторона почти сразу после катастрофы заявила, что самолет, по всей видимости, упал "по техническим причинам". В Тегеране заявляли, что Иран не причастен к катастрофе украинского самолета. Утверждалось, что причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей.

9 января американский телеканал CBS News передал, что американскими спутниками был зарегистрирован запуск двух ракет "земля-воздух" незадолго до крушения самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" около Тегерана. Телеканал при этом ссылался на источники в разведке США. В сообщении телеканала отмечалось, что в разведсообществе США склоняются к тому, что самолет был сбит в результате ошибки.

О том, что самолет, по всей видимости, был сбит ракетой, написал 9 января и американский еженедельник Newsweek. Со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в американской и иракской разведках издание предположило, что причиной крушения самолета стала ракета произведенного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", известного NАТО под названием Gauntlet. Специалисты предполагали, что системы противовоздушной обороны Ирана были активированы сразу после ракетного обстрела авиабазы, на которой были размещены американские военные.

Сайт Bellingcat опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, был показан момент попадания ракеты в самолет. Журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев предполагал, что ракета могла быть запущена с секретной базы "Корпуса стражей исламской революции", находящейся около Тегерана.

Многие военные аналитики говорили о том, что гражданский самолет мог быть сбит по ошибке силами ПВО КСИР, дислоцированными около тегеранского аэропорта и ожидавшими в ночь на 8 января ответного удара американской армии, находясь в состоянии сильного стресса.

Судя по заявлениям иранской стороны, следствие в Тегеране пытается вывести на первый план версию о том, что "ошибка" ПВО КСИР была вызвана действиями вражеских хакеров, воздействовавших 8 января на иранскую систему противоракетной обороны. Так или иначе, иранская сторона настаивает на непреднамеренности действий ПВО КСИР.

14 января пресс-секретарь судебной системы Ирана Голям-Хосейн Эсмаили сообщил на созванной им пресс-конференции об аресте первых подозреваемых в причастности к уничтожению украинского пассажирского самолета. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей, но отметил, что комиссии по расследованию создали как "Корпус стражей исламской революции", так и Генеральный штаб вооруженных сил. "К расследованию потребуется привлечь военных, специалистов в области гражданской авиации, электронной войны. Черные ящики будут посланы на расшифровку во Францию. Армейские следственные органы провели множество допросов, но расследование авиационных катастроф требует времени", – цитирует его агентство Mers.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что виновные понесут суровое наказание. "Это непростительная ошибка. Не бывает, чтобы в таком был виновен только один человек", – сказал он, добавив, что считает признание "Корпуса стражей исламской революции" ответственности шагом в правильном направлении. "Это огромное несчастье для всего нашего народа. Даже когда самолет терпит крушение из-за технических неполадок – трагедия, а в этом случае имела место человеческая ошибка. Когда это выяснилось, боль стала еще сильнее", – сказал иранский президент. Роухани призвал юридическую систему создать специальную судебную инстанцию, которая будет рассматривать дело. Он вновь выступил с обвинениями в адрес США, настаивая на том, что именно провокационные действия американцев стали настоящей причиной трагедии.

15 января на сайте газеты The New York Times была опубликована видеозапись с камер наблюдения охраняемого объекта около аэропорта имени имама Хомейни под Тегераном, на которой показан запуск двух ракет по гражданскому самолету в ночь на 8 января. Судя по этой видеозаписи, ракеты (вероятно, ЗРК Тор М1) были выпущены с интервалом в 30 секунд с расстояния около 8 миль от летевшего украинского пассажирского самолета. Ни одна из этих ракет не сбила самолет сразу, но их попадание привело к тому, что лайнер загорелся, его экипаж попытался вернуться в аэропорт, но самолет потерял управление и упал на землю.

На фоне публикации этого видео иранское агентство Fars сообщало, что силы безопасности Ирана арестовали человека, опубликовавшего ранее в социальных сетях видеозапись, сделанную мобильным телефоном, на которой было зафиксировано попадание одной из ракет в самолет.

21 января был опубликован второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном 8 января 2020 года. В этом отчете подтверждено попадание в самолет двух ракет класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1", летевших с севера. В отчете также сказано, что после падания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю, далее он пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся. В отчете говорилось, что самолет вылетел из Тегерана в 06:12 по местному времени (04:42 по времени Израиля), связь с ним пропала, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (около 2,4 тысячи метров).

Судя по опубликованным видеозаписям, иранский ЗРК "Toр-M1" выпустил ракеты с интервалом около 30 секунд. Вторая ракета "добила" цель. После этого никаких запусков ракет в указанном районе зафиксировано не было. Это противоречит версии иранской стороны о том, что силы ПВО КСИР, обстрелявшие самолет, считали, что противостоят ракетной атаке американцев.