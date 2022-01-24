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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2022 г., 17:28

Поликлиники Дубая будут использовать израильский прибор, позволяющий осмотреть больного по интернету

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Поликлиники Дубая будут использовать израильский прибор, позволяющий осмотреть больного по интернету

Эмиратская компания Al-Futtaim подписала договор с израильской фирмой TytoCare, разработавшей прибор, помогающий врачу осмотреть больного и поставить ему диагноз во время сеанса связи по интернету. Об этом сообщил в понедельник, 24 января, сайт 14-го телеканала Израиля.

На первом этапе система будет внедрена в поликлиниках Дубая.


Прибор TytoCare с помощью различных насадок может служить стетоскопом, отоскопом и градусником. Врач может получить всю необходимую информацию о состоянии пациента, чтобы назначить ему лечение.

Прибор уже используется больничными кассами в Израиле и США. Недавно Армия обороны Израиля закупила сотни приборов.

Компания TytoCare насчитывает около 200 сотрудников, которые работают в офисе в Нетании и филиалах в США.

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Прибор, разработанный израильтянами, позволит врачу осмотреть больного по интернету

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