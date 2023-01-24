Биньямин Нетаниягу встретился в Аммане с королем Иордании
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с визитом в Иорданию, где встретился в Аммане с иорданским королем Абдаллой.
Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщает, что лидеры двух государств обсудили стратегическое и экономическое сотрудничество между Израилем и Иорданией, а также сотрудничество в вопросах безопасности.
Пресс-служба королевского дворца в Аммане сообщает, что король Абдалла в ходе встречи с Нетаниягу подчеркнул необходимость соблюдать исторический и юридический статус-кво на Храмовой горе.
На встрече присутствовали также глава ШАБАКа Ронен Бар, глава Совета по национальной безопасности Цахи Анегби и министр стратегического планирования Рон Дермер. Источники в правительстве Израиля сообщили СМИ, что встреча прошла в теплой обстановке и что Нетаниягу вновь пообещал, что статус-кво на Храмовой горе не будет изменен.
Журналист "Кешет" Амит Сегаль отмечает, что двумя неделями ранее для подготовки к переговорам между королем Абдаллой и Биньямином Нетаниягу Амман посетил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Визит Нетаниягу в Амман состоялся на фоне опасений в Иордании о том, что новое израильское правительство попытается изменить статус Храмовой горы.
В начале января, после визита на Храмовую гору министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, посол Израиля в Иордании был вызван в МИД этой страны, где ему была вручена нота протеста.
МИД Иордании вручил послу Израиля ноту протеста
Израильский министр побывал с тайным визитом в ОАЭ