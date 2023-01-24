Биньямин Нетаниягу встретился в Аммане с королем Иордании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с визитом в Иорданию, где встретился в Аммане с иорданским королем Абдаллой.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщает, что лидеры двух государств обсудили стратегическое и экономическое сотрудничество между Израилем и Иорданией, а также сотрудничество в вопросах безопасности.

Пресс-служба королевского дворца в Аммане сообщает, что король Абдалла в ходе встречи с Нетаниягу подчеркнул необходимость соблюдать исторический и юридический статус-кво на Храмовой горе.

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На встрече присутствовали также глава ШАБАКа Ронен Бар, глава Совета по национальной безопасности Цахи Анегби и министр стратегического планирования Рон Дермер. Источники в правительстве Израиля сообщили СМИ, что встреча прошла в теплой обстановке и что Нетаниягу вновь пообещал, что статус-кво на Храмовой горе не будет изменен.

Журналист "Кешет" Амит Сегаль отмечает, что двумя неделями ранее для подготовки к переговорам между королем Абдаллой и Биньямином Нетаниягу Амман посетил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Визит Нетаниягу в Амман состоялся на фоне опасений в Иордании о том, что новое израильское правительство попытается изменить статус Храмовой горы.

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В начале января, после визита на Храмовую гору министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, посол Израиля в Иордании был вызван в МИД этой страны, где ему была вручена нота протеста.