Взрыв на складе вооружений в Сирии, есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли и около 70 получили ранения в результате взрыва в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Согласно поступающей информации, взрыв произошел на складе оружия и вызвал в городе панику.

Новостное агентство Sabereen News, связанное с действующими в Ираке шиитскими боевиками, утверждает, что причиной инцидента стал удар американского беспилотного летательного аппарата.