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Ближний Восток

Взрыв на складе вооружений в Сирии, есть жертвы

Сирия
время публикации: 24 июля 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 14:23
Взрыв на складе вооружений в Сирии, есть жертвы
AP Photo/Lefteris Pitarakis

По меньшей мере пять человек погибли и около 70 получили ранения в результате взрыва в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Согласно поступающей информации, взрыв произошел на складе оружия и вызвал в городе панику.

Новостное агентство Sabereen News, связанное с действующими в Ираке шиитскими боевиками, утверждает, что причиной инцидента стал удар американского беспилотного летательного аппарата.

Ближний Восток
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