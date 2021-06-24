NYT: атака на иранский завод, производящий центрифуги, была осуществлена при помощи квадрокоптера

Американское издание The New York Times опубликовало некоторые подробности по поводу диверсии на иранском ядерном объекте. Авторы публикации: американская журналистка, специалистка по Ирану Фарназ Фассихи и израильский журналист и писатель, специалист по деятельности израильских спецслужб Ронен Бергман.

Ранее иранские СМИ сообщали о предотвращении диверсии на объекте Организации по атомной энергии Ирана (организация отвечает как за атомную энергетику, так и за предприятия, относящиеся к военной программе). Дополнительной информации не приводилось.

По данным NYT, атака была осуществлена рано утром 23 июня с помощью небольшого квадрокоптера. Целью был завод по производству центрифуг Iran Centrifuge Technology Company возле города Карадж на окраине Тегерана. Этот завод поставляет центрифуги на ядерные объекты в Фордо и Натанзе.

NYT напоминает, что предприятие Iran Centrifuge Technology Company было в списке целей, представленных властями Израиля администрации Дональда Трампа в начале 2020 года. Правительство Израиля не дает никаких комментариев по поводу инцидента около Караджа.

Иранские власти утверждают, что диверсия была предотвращена. Но источник NYT сообщает, что удар по объекту был нанесен, хотя он и не располагает информацией о причиненном ущербе. По сведениям этого источника, квадрокоптер был запущен с иранской территории, неподалеку от цели.

Авиационное агентство Ирана объявило 23 июня о новом законе, в соответствии с которым все гражданские беспилотники, независимо от размера и назначения, должны регистрироваться на правительственном веб-сайте в течение шести месяцев. Зарегистрированным дронам будут выданы лицензии.

Атака с помощью квадрокоптера около иранского Караджа похожа на атаку, совершенную против объекта "Хизбаллы" в пригороде Бейрута в августе 2019 года, отмечается в статье NYT. В публикации говорится, что тогда организаторы атаки, которые вероятно были израильтянами, скрылись на подводной лодке.