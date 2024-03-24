Centcom: хуситы атаковали гражданское судно ракетами, а также применили БПЛА против военных кораблей

Центральное командование армии США (Centcom) сообщает, что 23 марта поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом.

"В 16:25 по танкеру была выпущена пятая баллистическая ракета. Судно подало сигнал бедствия, но не запросило помощи. Нuang Pu получил минимальные повреждения, возникший на борту пожар был потушен в течение 30 минут. О пострадавших не сообщалось, судно возобновило следование своим курсом", – говорится в сообщении.

Командование также информировало, что между 06:50 и 09:50 утра силы США, в том числе эсминец ВМС США Carney, в южной части Красного моря были атакованы шестью беспилотными летательными аппаратами хуситов. Пять из них упали в море, один улетел в районы Йемена, контролируемые хуситами. Centcom считает, что эти беспилотники "представляли непосредственную угрозу для США, коалиции и торговых судов в регионе".