Миссия Блинкена, будущее Газы, "Хизбалла" в ОАЭ. Ближневосточный обзор

В центре регионального внимания на этой неделе – шестой с начала войны между Израилем и ХАМАСом визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток, который проходит в свете продолжающихся усилий Вашингтона добиться прекращения огня в секторе Газы и не допустить в ближайшее будущее военной операции в Рафахе (Рафиахе). При этом арабские страны достаточно активно лоббируют собственную позицию по этому вопросу, стараясь выступать единым фронтом. Особый интерес вызывает и новый опрос общественного мнения среди палестинцев, который демонстрирует снижение поддержки вооруженной борьбы. Правда при этом оценка действий ХАМАСа остается очень высокой. Кроме того, обращает на себя внимание первый визит высокопоставленного представителя "Хизбаллы" в ОАЭ, что может привести к росту влияния Абу-Даби на внутренние дела в Ливане и регионе в целом.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Визит Блинкена на Ближний Восток

Шестой с начала войны между Израилем и ХАМАСом визит госсекретаря США в регион на этот раз включал посещение Джидды, где он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Сальманом, а также Египта и Израиля. При этом в Каире он провел переговоры не только с египетскими партнерами. К его визиту была приурочена встреча "арабской шестерки", в которую вошли главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара (также занимает должность премьер-министра), государственный министр по международному сотрудничеству ОАЭ и секретарь исполкома ООП Хусейн аш-Шейх.

Как отмечают арабские СМИ, Блинкен поставил цель получить арабскую поддержку очередного американского плана по прекращению огня в секторе Газы как минимум на шесть недель. Встреча проходила на фоне переговоров на эту тему в Катаре. Кроме того, именно во время визита госсекретарь подтвердил, что США готовы представить в СБ ООН проект резолюции по прекращению огня в секторе Газы. До сих пор Вашингтон выступал против любых резолюций такого рода. США увязывают прекращение огня с освобождением удерживаемых в секторе Газы израильских заложников.

Согласно египетским источникам катарского издания "Аль-Араби аль-Джадид", которое с начала войны демонстрирует наибольшую информированность среди многих арабских СМИ, темой переговоров Блинкена также было будущее сектора Газы после войны. При этом в Каире считают, что эти планы получили "благословение Израиля". Речь идет о создании арабской администрации, которая возьмет на себя функции надзора и прямого управления за местными лидерами.

Источники "Аль-Араби аль-Джадид" подчеркивают, что Каир в очередной раз проинформировал США и Израиль о своем отказе играть прямую роль в управлении сектором Газы. Египет согласен только на поддержку и оказание помощи официальной палестинской администрации. Аналогичные сигналы поступают и из других арабских столиц. Впрочем, и США активно рассматривают вариант передачи управления сектором Газы реформированной палестинской администрации (ПА), хотя Израиль до сих пор возражал против такого сценария. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу много раз заявлял, что не будет сотрудничать с ФАТХом, чьи представители занимают основное место в ПА. Правда в конце недели израильский 13-й канал сообщил о секретной встрече между высокопоставленными израильскими чиновниками и членами ФАТХа.

Одновременно Каир готов усилить координацию мер безопасности на границе с сектором Газы. Речь, в частности, об увеличении камер наблюдения, а также поиске и ликвидации туннелей, которые, согласно израильским наблюдениям, соединяют Египет и Газу. Американцы активно обсуждали эту тему с Каиром. И как говорилось в другой статье "Аль-Араби аль-Джадид", США надеялись, что проект по усилению мер безопасности на приграничной полосе может стать одним из аргументов, чтобы не допустить израильскую операцию в Рафахе (Рафиахе).

Однако по итогам переговоров Блинкена в Каире, египетские источники считают, что эти попытки США провалились, и сейчас американские и арабские усилия сосредоточены на том, чтобы сократить число находящихся в Рафахе мирных граждан. Обсуждается возвращение перемещенных лиц в центр сектора Газы, в районы, которые укажет израильская армия, а также на север сектора.

Каир в очередной раз отказался от временного размещения части жителей сектора на своей территории, но тем не менее не исключает, что все-таки будет вынужден это сделать и начал готовиться к реализации такого сценария. Речь идет о приеме не более 150 тыс. человек при условии получения финансирования от ЕС и арабских монархий Персидского залива. Такой сценарий озвучивался в арабских СМИ еще несколько месяцев назад и, по всей видимости, по-прежнему актуален.

Что касается временного прекращения огня и переговоров по обмену израильских заложников на палестинских заключенных, то в ходе своего ближневосточного турне Энтони Блинкен демонстрировал свой оптимизм на этот счет. При этом на этой неделе американский канал CNN напомнил, что в начале марта госсекретарь США потребовал от Катара поставить ультиматум руководству ХАМАСа: или они идут на сделку или рискуют лишиться своей штаб-квартиры в Дохе. Напомним, что политический офис ХАМАСа переехал в катарскую столицу из Дамаска в 2012 году. Утверждается, что послание было передано премьер-министру и главе МИД Катара Мухаммаду Аль-Тани в ходе его визита в Вашингтон. А спустя несколько дней американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных представителя ХАМАС и египетских чиновников, что Катар пригрозил выслать руководство ХАМАСа из Дохи, если они не убедят членов группировки в Газе пойти на сделку с Израилем. Публично ХАМАС отрицает эту информацию. Не было ее официального подтверждения и из Дохи. Тем не менее переговоры в Катаре между ХАМАСом и Израилем на этой неделе возобновились после небольшого перерыва.

Опрос среди палестинцев

На фоне попыток США найти компромисс с Израилем и США относительно ближайшего и отдаленного будущего сектора Газы был в среду был опубликован очередной опрос палестинского общественного мнения, проведенный Центром политических и социологических исследований (Palestinian Center for Policy and Survey) в Рамалле доктора Халиля Шикаки. Достоверность опросов на палестинских территориях, особенно в секторе Газы, вызывает скептицизм многих социологов, но это единственные данные, которые позволяют хоть как-то судить о настроениях там на протяжении многих лет.

Основной вывод – "по мере ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газы поддержка ХАМАСа на Западном берегу и в секторе Газа снижается". В то же время отмечается и сближение взглядов между жителями двух оторванных друг от друга территорий.

Согласно опросу, среди палестинцев падает поддержка идеи вооруженной борьбы (46% против 63% в конце декабря прошлого года), что даже ниже довоенного уровня (53% в сентябре 2023 года).

При этом остается практически неизменным уровень поддержки атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября. Сейчас этот показатель равен 71% против 72% в декабре. Казалось бы, ничего не изменилось. Но есть существенное "но". Тогда действия ХАМАСа 7 октября поддерживали 57% жителей сектора Газы, а вот на Западном берегу их было 82%. А сейчас и там, и там цифра совпадает – 71%. Такая же тенденция прослеживается и по другим темам.

Кроме того, 59% респондентов уверены, что ХАМАС продолжит управлять сектором Газы. Остается также высокой и удовлетворенность ХАМАСом – на уровне 70%.

Среди палестинских политиков неизменно популярным остается Маруан Баргути, который находится в израильской тюрьме и приговорен к пяти пожизненным срокам за терроризм. И только его имя может привлечь палестинцев прийти на выборы, если бы они могли состояться. Кроме того, без участия в выборах Баргути их выигрывает глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя. При этом не важно, кто будет в этом случае его соперником.

На фоне этого и других ответов вряд ли стоит делать вывод о серьезных изменениях палестинских настроений. Они колеблются относительно ситуации. Да, видна усталость от войны, но альтернатива ХАМАСу пока не прослеживается. Вопрос, что было бы – если бы палестинцы реально увидели другие альтернативы, в реализацию которых могли бы поверить. Пока они будут уверены в победе ХАМАС и сохранении его власти в Газе – расклад не сильно изменится.

Ливан и ОАЭ

Невозможно не обратить внимание и еще на одну региональную новость –визит главы отдела связи и координации "Хизбаллы" Уафика Сафы в ОАЭ. Это первая поездка столь высокопоставленного представителя ливанского движения в эту арабскую страну. Напомним, что Абу-Даби в отличие от многих арабских столиц официально признал "Хизбаллу" террористической группировкой. И на этом фоне, как пишет ливанское издание L"Orient Le Jour, эта новость произвела в Бейруте эффект "разорвавшейся бомбы".

Официальная цель визита – расследование дел семи граждан Ливана, задержанных в ОАЭ по подозрению в связях с "Хизбаллой". Но главное фон поездки.

Этот визит – результат сближения между Абу-Даби и Тегераном, который начался в 2021 году. Тогда же начались и контакты эмиратцев с "Хизбаллой". Нельзя забывать и о восстановлении отношений между ОАЭ и Сирией несколько годами ранее. Как отмечается, Дамаск сыграл не последнюю роль в подготовке визита.

В целом новость была расценена в регионе как часть продолжение политики по расширению влияния политики ОАЭ в регионе. Но важно понять, как во все это увяжутся интересы Дамаска, Тегерана с одной стороны, а с другой стороны США и Франции. Напомним, что последние активно работают над снижением эскалации между Израилем и "Хизбаллой". Важно не забывать и об израильско-эмиратских отношениях, которые существенно не изменились после 7 октября, а также игру ОАЭ на палестинском направлении. Именно на территории Эмиратов находится бывший глава палестинской разведки Мухаммад Дахлан. Ливанские СМИ напоминают, что в последнее время Дахлан провел многочисленные встречи в Дохе и Каире с лидерами ХАМАСа, базирующимися в Катаре. Эти переговоры также совпали с координационными встречами между представителями "Хизбаллы" и ХАМАСа.

С другой стороны, ливанские СМИ указывают на слова посланника США Амоса Хохштейна, который заявил, что Вашингтон рассчитывает на поддержку стран Персидского залива в укреплении ливанской армии на юге Ливана, как только столкновения между Израилем и "Хизбаллой" прекратятся, что также откроет путь для других финансовых инвестиций в страну. Предположительно речь идет о Катаре и ОАЭ.

Учитывая, что ситуация в Ливане и секторе Газы связаны друг с другом, активизация ОАЭ, которые в отличие от Катара и Египта не принимали участие в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, может привести к интересным результатам. Кстати, не стоит забывать и о тесном партнерстве ОАЭ и России.