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Ближний Восток

На форуме в Давосе глава МИД Саудовской Аравии назвал условие нормализации отношений с Израилем

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В своем выступлении на форуме в Давосе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд коснулся темы возможной нормализации отношений с Израилем.

Фейсал бен Фархан заявил, что отношения его страны к Израилю не изменится до тех пор, пока не будет найдено решение палестино-израильского конфликта.

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Он отметил, что нормализация отношений с Израилем является конечной целью, но она будет достигнута только после того, как будет найдено решение для палестинского народа.

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Глава МИД Саудовской Аравии также заявил, что в последние недели мир был свидетелем того, что палестинская проблема не решена, и продолжает оставаться дестабилизирующим фактором в регионе.

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