На форуме в Давосе глава МИД Саудовской Аравии назвал условие нормализации отношений с Израилем
время публикации: | последнее обновление:
В своем выступлении на форуме в Давосе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд коснулся темы возможной нормализации отношений с Израилем.
Фейсал бен Фархан заявил, что отношения его страны к Израилю не изменится до тех пор, пока не будет найдено решение палестино-израильского конфликта.
adv_10 incontent_1
Он отметил, что нормализация отношений с Израилем является конечной целью, но она будет достигнута только после того, как будет найдено решение для палестинского народа.
adv_11 m_ar_1
Глава МИД Саудовской Аравии также заявил, что в последние недели мир был свидетелем того, что палестинская проблема не решена, и продолжает оставаться дестабилизирующим фактором в регионе.
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex