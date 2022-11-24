Иранские хакеры взломали систему одного из израильских оборонных ведомств и получили видео теракта в Иерусалиме

Группа иранских хакеров "Мета Моше", опубликовавшая в интернете кадры теракта в Иерусалиме, снятые камерой наружного наблюдения, получила их, взломав систему одного из оборонных ведомств, а не иерусалимского муниципалитета.

Мэрия столицы и полиция заявляют, что не располагают видео с автобусной остановки, на которой произошел теракт. Им также неизвестно, кому принадлежит камера. Иранские хакеры утверждают, что в их распоряжении находятся и другие видеоматериалы, которые они обещают опубликовать в дальнейшем.

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На опубликованной ими записи можно увидеть людей, ожидающих автобуса на остановке, расположенной на выезде из Иерусалима. Спустя несколько секунд происходит взрыв, и все заволакивает дымом. Видны убегающие люди. На следующем фрагменте улица уже перекрыта, на месте действуют полицейские и спасатели.

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Отметим, что в 2021 году та же группа опубликовала крупный пакет информации, включая данные сотен военнослужащих ЦАХАЛа и курсантов предармейских курсов, а также базы данных сотен тысяч израильтян, украденные, по их утверждению, у Почты Израиля.

"Мета Моше" также опубликовала персональную документацию работников израильских компаний и заявили, что в их распоряжении имеются спутниковые снимки Израиля в высоком разрешении.

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"Мы уже давно контролируем всю вашу деятельность, шаг за шагом, минута за минутой", – говори Также группа опубликовала персональную документацию работников израильских компаний и заявили, что в их распоряжении имеются спутниковые снимки Израиля в высоком разрешении.

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"Мы уже давно контролируем всю вашу деятельность, шаг за шагом, минута за минутой", – говорилось в размещенной в публикации подписи на иврите.