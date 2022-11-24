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    Ближний Восток

    Иранские хакеры взломали систему одного из израильских оборонных ведомств и получили видео теракта в Иерусалиме

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    Иранские хакеры взломали систему одного из израильских оборонных ведомств и получили видео теракта в Иерусалиме
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Группа иранских хакеров "Мета Моше", опубликовавшая в интернете кадры теракта в Иерусалиме, снятые камерой наружного наблюдения, получила их, взломав систему одного из оборонных ведомств, а не иерусалимского муниципалитета.

    Мэрия столицы и полиция заявляют, что не располагают видео с автобусной остановки, на которой произошел теракт. Им также неизвестно, кому принадлежит камера. Иранские хакеры утверждают, что в их распоряжении находятся и другие видеоматериалы, которые они обещают опубликовать в дальнейшем.

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    На опубликованной ими записи можно увидеть людей, ожидающих автобуса на остановке, расположенной на выезде из Иерусалима. Спустя несколько секунд происходит взрыв, и все заволакивает дымом. Видны убегающие люди. На следующем фрагменте улица уже перекрыта, на месте действуют полицейские и спасатели.

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    Отметим, что в 2021 году та же группа опубликовала крупный пакет информации, включая данные сотен военнослужащих ЦАХАЛа и курсантов предармейских курсов, а также базы данных сотен тысяч израильтян, украденные, по их утверждению, у Почты Израиля.

    "Мета Моше" также опубликовала персональную документацию работников израильских компаний и заявили, что в их распоряжении имеются спутниковые снимки Израиля в высоком разрешении.

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    "Мы уже давно контролируем всю вашу деятельность, шаг за шагом, минута за минутой", – говори Также группа опубликовала персональную документацию работников израильских компаний и заявили, что в их распоряжении имеются спутниковые снимки Израиля в высоком разрешении.

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    "Мы уже давно контролируем всю вашу деятельность, шаг за шагом, минута за минутой", – говорилось в размещенной в публикации подписи на иврите.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Ноября 2022
    Иранские хакеры опубликовали записи теракта в Иерусалиме с видеокамер наблюдения
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Ноября 2022
    Walla: хакеры, укравшие документацию по тель-авивскому трамваю, угрожают продать ее "так называемым палестинским террористам"
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