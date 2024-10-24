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Ближний Восток

ООН: более 800 тысяч жителей южного Ливана покинули свои дома из-за войны

время публикации: 24 октября 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 09:15
ООН: более 800 тысяч жителей южного Ливана покинули свои дома из-за войны
AP Photo/Bilal Hussein

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) сообщает, что более 800 тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий на юге страны между "Хизбаллой" и ЦАХАЛом.

"С 8 октября 2023 года было зафиксировано 809043 внутренне перемещенных лица, 52% из которых – женщины и 48% – мужчины", – отмечается в докладе ООН.

По данным OCHA, около 192 тысяч беженцев временно размещены в 1100 убежищах, 82% из таких центров уже полностью заполнены.

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