ООН: более 800 тысяч жителей южного Ливана покинули свои дома из-за войны

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) сообщает, что более 800 тысяч жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий на юге страны между "Хизбаллой" и ЦАХАЛом.

"С 8 октября 2023 года было зафиксировано 809043 внутренне перемещенных лица, 52% из которых – женщины и 48% – мужчины", – отмечается в докладе ООН.

По данным OCHA, около 192 тысяч беженцев временно размещены в 1100 убежищах, 82% из таких центров уже полностью заполнены.