ХАМАС сообщил о гибели своего полевого командира в Ливане
время публикации: 24 сентября 2024 г., 00:36 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 01:10
ХАМАС объявил, что на юге Ливана в результате атаки ВВС ЦАХАЛа погиб Хусейн Махмуд аль-Надар, полевой командир организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", являющейся ответвлением боевого крыла ХАМАСа.
Ранее ливанское представительство "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) взяло на себя ответственность за запуск ракет в сторону Нешера (пригорода Хайфы).
Около полуночи министерство здравоохранения Ливана обновило данные по жертвам авиаударов в течение последних суток, сообщив о гибели 492 человек.