ХАМАС сообщил о гибели своего полевого командира в Ливане

ХАМАС объявил, что на юге Ливана в результате атаки ВВС ЦАХАЛа погиб Хусейн Махмуд аль-Надар, полевой командир организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", являющейся ответвлением боевого крыла ХАМАСа.

Ранее ливанское представительство "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) взяло на себя ответственность за запуск ракет в сторону Нешера (пригорода Хайфы).

Около полуночи министерство здравоохранения Ливана обновило данные по жертвам авиаударов в течение последних суток, сообщив о гибели 492 человек.