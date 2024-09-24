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Ближний Восток

ХАМАС сообщил о гибели своего полевого командира в Ливане

время публикации: 24 сентября 2024 г., 00:36 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 01:10
ХАМАС сообщил о гибели своего полевого командира в Ливане
AP Photo/Hussein Malla

ХАМАС объявил, что на юге Ливана в результате атаки ВВС ЦАХАЛа погиб Хусейн Махмуд аль-Надар, полевой командир организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", являющейся ответвлением боевого крыла ХАМАСа.

Ранее ливанское представительство "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) взяло на себя ответственность за запуск ракет в сторону Нешера (пригорода Хайфы).

Около полуночи министерство здравоохранения Ливана обновило данные по жертвам авиаударов в течение последних суток, сообщив о гибели 492 человек.

Ближний Восток
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