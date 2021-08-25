Более 3000 тысяч жителей сектора Газы участвуют в беспорядках на границе с Израилем

Согласно палестинским источникам, беспорядки, начавшиеся в районе Хан-Юниса, проходят по всей протяженности границы с Израилем. В них принимают участие более 3000 жителей сектора.

Палестинские источники передают, что десятки боевиков специального подразделения, созданного для нанесения повреждений заградительному сооружению, пытаются преодолеть его.

Израильские военнослужащие используют гранаты со слезоточивым газом, чтобы оттеснить митингующих. Из толпы в военнослужащих летят самодельные взрывные устройства.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, передала, что в зоне беспорядков нет "сдерживающих" сил ХАМАСа.

Ведущие блога Gaza Report отмечают, что ЦАХАЛ придерживается новой тактики. Снайперы стреляют, не позволяя никому приблизиться к заградительному сооружению. Сообщается о 15 раненых. Согласно палестинским источникам, один из раненых в критическом состоянии.

Палестинское агентство "Шехаб" распространило заявление Халеда Абу Хилаля, генерального секретаря движения "Аль-Ахрар": "Мы продолжим нашу борьбу, пока с Газы не будет снята блокада".

В среду, 25 августа, министр обороны Бени Ганц посетил Южный военный округ и провел совещание, посвященное оценке текущей ситуации на границе с сектором Газы. "У Израиля нет в Газе никаких интересов, кроме того, что мы заинтересованы в спокойствии и возвращении удерживаемых там израильтян. Главным препятствием к этому является ХАМАС. Мы будет отвечать на любые попытки нападения на наших граждан, солдат или создании угроз нашему суверенитету", - заявил он по итогам совещания.

Начальник Генштаба Авив Кохави, комментируя ситуацию в Газе, сказал, что ЦАХАЛ рассматривает возможность проведения еще одной военной операции, возможно, в самое ближайшее время.