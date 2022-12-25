Израильские СМИ: за "шахеды" Иран может вскоре получить от России истребители Су-35

Израильские СМИ со ссылкой на источники в западных разведслужбах заявляют, что Иран может вскоре получить от России 24 истребителя Су-35. Об этом сообщают 12-й канал израильского ТВ, а также сайты i24news и Times of Israel.

Изначально эти самолеты Москва намеревалась продать Египту, но после того, как сделка была сорвана администрацией США, было принято решение о поставках Су-35 Ирану. Отметим, что те же самолеты власти РФ безуспешно пытались продать Алжиру и Индонезии. Претендовали на эти самолеты Малайзия и Индия, но договоренность не была достигнута.

В начале декабря источники в администрации Джо Байдена рассказали NBC News, что в обмен на поставки дронов-камикадзе (прежде всего, Shahed-136) Россия оказывает Ирану военно-техническую поддержку на "беспрецедентном уровне", что может включать в себя поставки вертолетов и систем ПВО. Отмечалось также, что весной 2022 года иранские летчики обучались в России летать на истребителях Су-35, что, по словам источников в Белом доме, указывает на то, что "Иран может начать получать эти самолеты в течение следующего (2023 года) года".

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Москва и Тегеран эти публикации не комментируют.

Иранские ВВС испытывают острый дефицит в современных боевых самолетах. Очевидно, что и для российской армии десятки Су-35 были бы не лишними, учитывая значительные потери летной техники в ходе войны против Украины.

Точная себестоимость производства одного Су-35 неизвестна. Однако, по словам бывшего главкома ВКС РФ, генерал-полковника Виктора Бондарева, стоимость одного Су-35 превышает 1 млрд рублей – то есть более 14 млн долларов США. Соответственно, 24 Су-35 стоят не менее 336 млн долларов (подчеркнем, что речь идет о себестоимости одной единицы этой летной техники, в которую не заложен ни "интерес" продавца, ни стоимость технического обслуживания).

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По данным западных разведок, Россия уже получила от Ирана около 1700 беспилотников и должна получить вскоре еще 300. При этом стоимость одного БПЛА-камикадзе "Shahed-136" (в основном, армия РФ получила именно их) – около 7000 долларов США. То есть в совокупности эти беспилотники стоят примерно 14 млн долларов США (в лучшем случае, это себестоимость одного Су-35).

Когда подписывался контракт с Египтом в 2018 году, то 24 истребителя Су-35 Россия рассчитывала продать за 2 млрд долларов (с учетом технического обслуживания и запчастей). Стоимость иранских БПЛА, поставленных в РФ, не приближается к этой сумме. Поэтому сообщения о возможных поставках Ирану 24 самолетов Су-35 представляются сомнительными. Хотя возможно, что Иран получит несколько таких истребителей в обозримом будущем.

СМИ сообщали, что Тегеран также рассчитывает на российские системы ПВО и помощь в развитии ядерной программы. По всей видимости, это будет зависеть от того, будет ли Иран поставлять в РФ баллистические ракеты и другие вооружения.

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Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого в 2008 году. Поставлен на вооружение в 2014 году. Является одним из основных истребителей военной авиации РФ. Активно применялся и применяется в ходе боевых действий в Сирии (с 2016 года) и в Украине (с 24 февраля 2022 года).