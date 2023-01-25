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    Ближний Восток

    "Зеленые без границ" на юге Ливана: подозрение на действия в интересах "Хизбаллы" под видом защиты лесов

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP Photo/Mohammed Zaatari
    AP Photo/Mohammed Zaatari
    AP Photo/Mohammed Zaatari     ВСЕ ФОТО

    Агентство Associated Press опубликовало репортаж о деятельности на юге и востоке Ливана неправительственной организации "Зеленые без границ", которую обвиняют в связях с "Хизбаллой".

    В репортаже Басема Мруе и Фай Абу аль-Гасим отмечается, что данную организацию ассоциируют с "Хизбаллой" не только власти Израиля и США, но также христиане, проживающие в южном Ливане. При этом их соседи шииты полностью поддерживают "зеленых".

    По данным властей Израиля и США, "Зеленые без границ" под прикрытием природоохранной деятельности собирают разведывательные данные и создают наблюдательные аванпосты для "Хизбаллы", хотя и отрицают какую-либо связь с этой организацией.

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    Глава НКО "Зеленые без границ" Зуэр Нахли, являющийся также сотрудником министерства сельского хозяйства Ливана, утверждает, что возглавляемая им организация вне политики. Нахли настаивает на том, что активисты его организации занимаются исключительно посадками деревьев и сохранением лесов. Финансируют их деятельность, по его словам, министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства, а также "богатые ливанцы".

    В частности, в "Заповеднике имени шахида командира Хаджа Басама Табаджи" (полевого командира "Хизбаллы", убитого в Сирии в 2014 году), к югу от Набатии, активисты НКО за последние годы посадили сотни деревьев. В общей сложности, как говорит Зуэр Нахли, активисты "Зеленых без границ" с момента начала своей деятельности в 2009 году посадили в Ливане около двух миллионов деревьев.

    Нахли отрицает, что его НКО устанавливает в местах работы транспортные контейнеры или времянки (из которых ведется наблюдение за происходящим на территории Израиля). "Все, что мы делаем вдоль границы, – это защищаем леса. Все претензии нелогичны и безосновательны", – утверждает он.

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    Но христиане, живущие на юге Ливана, говорят, что около деревни Рмайш, расположенной примерно в 2 км от границы с Израилем, "Зеленые без границ" не только не высаживали деревья, а наоборот – срубили деревья, чтобы продолжить 1,5-километровую грунтовую дорогу для боевиков "Хизбаллы". Причем, когда жители деревни пришли, чтобы разобраться с незваными гостями, им противостояли вооруженные люди в масках, которые разбили лагерь, окруженный забором. Улаживанием конфликта в дальнейшем занимался официальный представитель "Хизбаллы". В итоге лагерь "зеленых" убрали из этого района.

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