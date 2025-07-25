Российская ракета вывела в космос иранский спутник

В пятницу, 25 июля, с российского космодрома "Восточный" с помощью российской ракеты-носителя "Союз" был запущен в космос иранский исследовательский и телекоммуникационный спутник "Нахид-2", сообщает PressTV.

Запуск, выполненный по заказу Иранского космического агентства (ISA) в сотрудничестве с Иранским центром космических исследований, был частью более масштабной многоспутниковой миссии, включающей российские спутники "Ионосфера-М3" и "М4", а также 18 других спутников из разных стран.

"Примечательной особенностью запуска стало наличие эмблемы Иранского космического агентства на ракете-носителе "Союз", что символизировало официальное участие Ирана в крупной международной космической миссии", – пишет иранский сайт PressTV.

Ракета "Союз" ранее выводила в космос несколько иранских спутников, включая "Хайям", "Парс-1" и "Ходход".

"Нахид-2" рассчитан на пребывание на орбите в течение пяти лет. Спутник также оснащён литий-ионными аккумуляторами иранского производства. Эти аккумуляторы рассчитаны на десятки тысяч циклов зарядки и разрядки в течение всего срока службы спутника.