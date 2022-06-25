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    Ближний Восток

    Верховный комиссар ЕС: переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном возобновятся в ближайшее время

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    Жозеп Боррель
    Johanna Geron, Pool Photo via AP, file

    Жозеп Боррель, Верховный комиссар ЕС, отвечающий за внешнюю политику, заявил, что переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном, зашедшие в тупик три месяца назад, возобновятся в ближайшее время.

    В ночь на субботу, 25 июня, Боррель неожиданно прибыл в Тегеран, где встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Министр иностранных дел назвал эту встречу "позитивной"

    Напомним, 11 марта Боррель призвал сделать паузу в продолжающихся переговорах по поводу "ядерной сделки" Ирана с мировыми державами. Он подчеркнул, что "внешние факторы" не позволяют продолжать переговоры, при этом не сказав прямо, что речь идет об изменившейся позиции России, которая оказалась под жесткими международными санкциями после вторжения российской армии в Украину.

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