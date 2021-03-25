СМИ: в Аравийском море обстреляно израильское судно

Новостная служба телеканала "Кешет" передала, что в Аравийском море было обстреляно "израильское" грузовое судно. Судно повреждено, никто из членов экипажа не пострадал.

Согласно сообщению, за обстрелом израильского контейнеровоза стоит Иран.

На сайте новостной корпорации "Кан" говорится, что экипаж контейнеровоза состоит из иностранных граждан. Судно следовало из Танзании в Индию.

Сайт "Гаарец" написал, что, несмотря на повреждение, судно прибыло в порт назначения. По данным этого источника, контейнеровоз принадлежит компании XT Management.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что израильское судно было атакована в начале текущей недели. В ответ на это нападение ВВС Израиля атаковали иранские объекты в пригороде Дамаска.

С февраля это второй случай, когда израильские грузовые суда подвергаются нападениям. Напомним, 25 февраля в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. По данным Dryad Global, судно следовало из порта Саудовской Аравии Эд-Даммам в Сингапур. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно после взрыва было направлено в ближайший порт.