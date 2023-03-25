adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
17 - 20°
Эйлат:
18 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.628 ₪ 3.914 ₪
Иерусалим:
11 - 18°
Тель-Авив:
17 - 20°
Эйлат:
18 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    "Аль-Ахбар": удары по американским базам в Сирии скоординированы между Ираном и Россией

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    AP Photo/Steve Ruark

    Ливанское издание "Аль-Ахбар" пишет о недекларируемой российско-иранской координации действий, направленных против американского присутствия в Сирии.

    По версии этого издания, поддерживающего режим Башара Асада и "Хизбаллу", Россия и Иран используют силовые методы для того, чтобы вынудить американцев покинуть базы на севере и востоке Сирии. Причем атаки на американские военные базы в Сирии подаются как "народное сопротивление".

    adv_11 incontent_1

    В публикации отмечается, что серия ударов по американским базам в Сирии, осуществленных за последние несколько дней проиранскими силами, была осуществлена после того, как российские военные самолеты более 20 раз вторгались в воздушное пространство над американской базой "Ат-Танф". Причем удары проиранских сил по другой американской базе и аэродрому Хараб аль-Джир с применением БПЛА-камикадзе и ракет были осуществлены, когда российские самолеты продолжали такие "наблюдательные" полеты.

    adv_12 m_ar_1

    "Аль-Ахбар" заявляет, что российские военные сосредоточили свое внимание на мониторинге и отслеживании перемещений американцев в южной части Сирии, в то время как иранская сторона взяла на себя задачу мониторинга и атак на американские базы на севере и востоке страны.

    Вечером в пятницу, 24 марта, в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии были атакованы американские военные базы на месторождениях "Омар" и "Конико". Телеканал "Аль-Джазира" передает, что по "Конико" было выпущено восемь ракет, пострадал один американский военный.

    adv_13 incontent_2

    Также были по американским базам были выпущены три беспилотника-камикадзе, два из которых были сбиты, передает "Аль-Джазира".

    adv_14 m_ar_2

    Об атаках сообщает и проиранский ливанский телеканал "Аль-Маядин".

    Это третья подобная атака за последние дни.

    adv_15 incontent_3

    Как сообщал "Аль-Маядин", днем 24 марта был осуществлен ракетный обстрел американской военной базы на нефтяном месторождении Аль-Умар на северо-востоке Сирии.

    adv_16 m_ar_3

    23 марта в результате атаки иранского беспилотника-камикадзе на базу коалиции в провинции Хасака, на северо-востоке Сирии, погиб один сотрудник контрактной службы, еще один контрактник и пять военнослужащих получили ранения. Эта информация была подтверждена Пентагоном.

    В ночь на пятницу, 24 марта, военно-воздушные силы США нанесли удары по проиранским силам на востоке Сирии, связанным с иранским "Корпусом стражей исламской революции", в ответ на атаку БПЛА-камикадзе на базу коалиции. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о нанесении "высокоточных авиаударов в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР".

    adv_17 incontent_4

    Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что в удар был нанесен по складу боеприпасов, располагавшемуся напротив дома офицеров в районе Харабиш в городе Дир аз-Зур, на востоке Сирии. Сообщалось также о взрывах в поселке Аль-Джафра, недалеко от Дир аз-Зура. SOHR отмечает, что после атаки были слышны многократные вторичные взрывы боеприпасов на складе, возникли сильные пожары. По данным на утро 25 марта, известно о не менее семи убитых.

    adv_18 m_ar_4

    adv_19 article_fenix_desk
    adv_20 article_fenix_mobile
    adv_21 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 Марта 2023
    Продолжаются атаки на американские силы в Сирии, проиранские боевики используют ракеты и беспилотники
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Марта 2023
    "Аль-Маядин": в Сирии вновь атакована американская база
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Марта 2023
    SOHR сообщает об авиаударе по складу боеприпасов на востоке Сирии, есть убитые
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Марта 2023
    ВВС США нанесли удары по проиранским силам на востоке Сирии после того, как иранский БПЛА-камикадзе атаковал базу коалиции
    adv_22 ar_middle_wwh
    adv_23 ar_middle_yandex
    adv_24 ar_middle_mobile_yandex
    adv_25 ar_right_wwh
    adv_26 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:11 12-я суббота протестов: список перекрываемых улиц в Тель-Авиве
    06:26 "Аль-Ахбар": удары по американским базам в Сирии скоординированы между Ираном и Россией
    05:54 Прогноз погоды на 25 марта: похолодание, дожди
    02:52 Продолжаются атаки на американские силы в Сирии, проиранские боевики используют ракеты и беспилотники
    21:59 Подозрение на убийство: в городе Кирьят-Ата найдена мертвой молодая женщина
    21:18 ООН известно более чем о 600 случаях исчезновений граждан на оккупированной территории Украины
    19:40 Официальный ответ: мемориальная доска Семену Гудзенко в Киеве была внесена в список на "устранение"
    18:28 Противники юридической реформы объявили о "Неделе парализующего протеста"
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5