"Аль-Ахбар": удары по американским базам в Сирии скоординированы между Ираном и Россией

Ливанское издание "Аль-Ахбар" пишет о недекларируемой российско-иранской координации действий, направленных против американского присутствия в Сирии.

По версии этого издания, поддерживающего режим Башара Асада и "Хизбаллу", Россия и Иран используют силовые методы для того, чтобы вынудить американцев покинуть базы на севере и востоке Сирии. Причем атаки на американские военные базы в Сирии подаются как "народное сопротивление".

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В публикации отмечается, что серия ударов по американским базам в Сирии, осуществленных за последние несколько дней проиранскими силами, была осуществлена после того, как российские военные самолеты более 20 раз вторгались в воздушное пространство над американской базой "Ат-Танф". Причем удары проиранских сил по другой американской базе и аэродрому Хараб аль-Джир с применением БПЛА-камикадзе и ракет были осуществлены, когда российские самолеты продолжали такие "наблюдательные" полеты.

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"Аль-Ахбар" заявляет, что российские военные сосредоточили свое внимание на мониторинге и отслеживании перемещений американцев в южной части Сирии, в то время как иранская сторона взяла на себя задачу мониторинга и атак на американские базы на севере и востоке страны.

Вечером в пятницу, 24 марта, в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии были атакованы американские военные базы на месторождениях "Омар" и "Конико". Телеканал "Аль-Джазира" передает, что по "Конико" было выпущено восемь ракет, пострадал один американский военный.

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Также были по американским базам были выпущены три беспилотника-камикадзе, два из которых были сбиты, передает "Аль-Джазира".

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Об атаках сообщает и проиранский ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Это третья подобная атака за последние дни.

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Как сообщал "Аль-Маядин", днем 24 марта был осуществлен ракетный обстрел американской военной базы на нефтяном месторождении Аль-Умар на северо-востоке Сирии.

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23 марта в результате атаки иранского беспилотника-камикадзе на базу коалиции в провинции Хасака, на северо-востоке Сирии, погиб один сотрудник контрактной службы, еще один контрактник и пять военнослужащих получили ранения. Эта информация была подтверждена Пентагоном.

В ночь на пятницу, 24 марта, военно-воздушные силы США нанесли удары по проиранским силам на востоке Сирии, связанным с иранским "Корпусом стражей исламской революции", в ответ на атаку БПЛА-камикадзе на базу коалиции. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о нанесении "высокоточных авиаударов в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР".

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Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что в удар был нанесен по складу боеприпасов, располагавшемуся напротив дома офицеров в районе Харабиш в городе Дир аз-Зур, на востоке Сирии. Сообщалось также о взрывах в поселке Аль-Джафра, недалеко от Дир аз-Зура. SOHR отмечает, что после атаки были слышны многократные вторичные взрывы боеприпасов на складе, возникли сильные пожары. По данным на утро 25 марта, известно о не менее семи убитых.