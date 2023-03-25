"Аль-Ахбар": удары по американским базам в Сирии скоординированы между Ираном и Россией
Ливанское издание "Аль-Ахбар" пишет о недекларируемой российско-иранской координации действий, направленных против американского присутствия в Сирии.
По версии этого издания, поддерживающего режим Башара Асада и "Хизбаллу", Россия и Иран используют силовые методы для того, чтобы вынудить американцев покинуть базы на севере и востоке Сирии. Причем атаки на американские военные базы в Сирии подаются как "народное сопротивление".
В публикации отмечается, что серия ударов по американским базам в Сирии, осуществленных за последние несколько дней проиранскими силами, была осуществлена после того, как российские военные самолеты более 20 раз вторгались в воздушное пространство над американской базой "Ат-Танф". Причем удары проиранских сил по другой американской базе и аэродрому Хараб аль-Джир с применением БПЛА-камикадзе и ракет были осуществлены, когда российские самолеты продолжали такие "наблюдательные" полеты.
"Аль-Ахбар" заявляет, что российские военные сосредоточили свое внимание на мониторинге и отслеживании перемещений американцев в южной части Сирии, в то время как иранская сторона взяла на себя задачу мониторинга и атак на американские базы на севере и востоке страны.
Вечером в пятницу, 24 марта, в провинции Дир аз-Зур на востоке Сирии были атакованы американские военные базы на месторождениях "Омар" и "Конико". Телеканал "Аль-Джазира" передает, что по "Конико" было выпущено восемь ракет, пострадал один американский военный.
Также были по американским базам были выпущены три беспилотника-камикадзе, два из которых были сбиты, передает "Аль-Джазира".
Об атаках сообщает и проиранский ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Это третья подобная атака за последние дни.
Как сообщал "Аль-Маядин", днем 24 марта был осуществлен ракетный обстрел американской военной базы на нефтяном месторождении Аль-Умар на северо-востоке Сирии.
23 марта в результате атаки иранского беспилотника-камикадзе на базу коалиции в провинции Хасака, на северо-востоке Сирии, погиб один сотрудник контрактной службы, еще один контрактник и пять военнослужащих получили ранения. Эта информация была подтверждена Пентагоном.
В ночь на пятницу, 24 марта, военно-воздушные силы США нанесли удары по проиранским силам на востоке Сирии, связанным с иранским "Корпусом стражей исламской революции", в ответ на атаку БПЛА-камикадзе на базу коалиции. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о нанесении "высокоточных авиаударов в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР".
Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что в удар был нанесен по складу боеприпасов, располагавшемуся напротив дома офицеров в районе Харабиш в городе Дир аз-Зур, на востоке Сирии. Сообщалось также о взрывах в поселке Аль-Джафра, недалеко от Дир аз-Зура. SOHR отмечает, что после атаки были слышны многократные вторичные взрывы боеприпасов на складе, возникли сильные пожары. По данным на утро 25 марта, известно о не менее семи убитых.
Продолжаются атаки на американские силы в Сирии, проиранские боевики используют ракеты и беспилотники
"Аль-Маядин": в Сирии вновь атакована американская база
SOHR сообщает об авиаударе по складу боеприпасов на востоке Сирии, есть убитые
ВВС США нанесли удары по проиранским силам на востоке Сирии после того, как иранский БПЛА-камикадзе атаковал базу коалиции