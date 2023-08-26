Один из лидеров ХАМАСа призвал к полномасштабной войне с Израилем

Одним из самых цитируемых материалов арабских СМИ за последние сутки стало интервью заместителя главы политбюро террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) Салаха аль-Арури ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой".

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В ходе этого интервью аль-Арури призвал к полномасштабной войне с Израилем, если ЦАХАЛ возобновит практику "точечных ликвидаций". В последние годы эта тема зачастую обсуждается израильскими политиками и СМИ. В частности, о необходимости вернуться к такой практике неоднократно говорили бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман, министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и другие. В числе первых "кандидатов" на ликвидацию называют Салаха аль-Арури.

В этом контексте был упомянут и основатель "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф, на которого многократно покушались, однако он до сих пор жив и продолжает руководить действиями боевиков.

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В интервью "Аль-Маядин" аль-Арури отмечал, что ЦАХАЛ задействовал более половины своих сухопутных сил ("30 батальонов") для того, чтобы обеспечить безопасность "на Западном берегу" (в Иудее и Самарии), однако "акции сопротивления" (теракты) продолжаются.

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Один из лидеров ХАМАСа выразил уверенность в том, что "сопротивление" будет нарастать. При этом он отмечал, что в действиях против израильтян участвуют представители всех "фракций". Особое внимание в интервью аль-Арури было уделено ФАТХу. Фатховцев он называл "братьями" и "героями", не упоминая о том, как летом 2007 года в Газе боевики ХАМАСа убивали и пытали конкурентов из ФАТХа.

Салах аль-Арури. Краткая справка

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Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

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В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

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Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.

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Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

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В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считается одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.