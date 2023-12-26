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    Ближний Восток

    Centcom: американский эсминец сбил двенадцать БПЛА хуситов

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    Американский эсминец Laboon (DDG 58)
    U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel Barker

    Центральное командование армии США (Centcom) сообщило, что 26 декабря между 6:30 и 16:30 (по времени Саны) в южной части Красного моря американский эсминец Laboon (DDG 58) и истребители F-18 авианосной ударной группы ВМС США Dwight D. Eisenhower сбили двенадцать беспилотных летательных аппаратов, летевших из районов, контролируемых хуситами в Йемене. Кроме того, были перехвачены три противокорабельные баллистические ракеты и две ракеты земля-земля.

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    В сообщении Centcom отмечается, что ни один из кораблей в указанном районе не сообщил о попадании ракет.

    Эсминец Laboon находится в Красном море в составе возглавляемой США международной коалиции, сформированной для защиты морских путей от нападений хуситов.

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    Заявление Centcom было опубликовано вскоре после того, как Армия обороны Израиля опубликовала заявление о сбитой "враждебной воздушной цели", направлявшейся в сторону Израиля.

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    Поддерживаемые Ираном хуситы распространили заявление, что в знак солидарности с сектором Газы и палестинским народом они запустили несколько беспилотных аппаратов для нанесения удара по Эйлату.

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